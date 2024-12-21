Росіяни вербують українських школярів їхати навчатися в регіони РФ

Російські окупанти намагаються переконати школярів на ТОТ України виїжджати на навчання у ВНЗ до рагіонів Росії. Таким чином Кремль проводить політику асиміляції.
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Ворог активно вербує школярів з тимчасово окупованих територій вступати до Уральського державного університету у єкатеринбурзі. Традиційно для школярів з ТОТ пільги відсутні", — ідеться у повідомленні.
У спротиві додають, що росіяни використовують будь-які механізми направлені на переселення народів всередині РФ, аби надалі асимілювати їх.
Натомість на ТОТ України продовжують прибувати гастролери з РФ, таким чином демографічний склад населення змінюється.
- На тимчасово окупованій частині Херсонської області місцеві колаборанти виселяють зі свого помешкання українців та вивозять до Росії.