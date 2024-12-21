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ЦПД: безпілотник влучив у промисловий об'єкт РФ у Казані

У Казані знаходиться пороховий завод, який є одним із ключових підприємств російського військово-промислового комплексу.

ЦПД: безпілотник влучив у промисловий об'єкт РФ у Казані
Війна із Росією
Фото: Генштаб

У Казані (Татарстан, РФ) атаковано промисловий об'єкт невідомим безпілотним літальним апаратом.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко з посиланням на джерела.

"Росіяни пишуть про влучання БПЛА в промисловий об'єкт у Казані", — ідеться у повідомленні.

Він зазначив, що в місті існує Казанський пороховий завод, який є одним із ключових підприємств російського військово-промислового комплексу, що спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетних палив та інших компонентів, критично важливих для армії РФ.

"Цей завод виконує функцію забезпечення російських збройних сил боєприпасами та матеріалами, необхідними для виготовлення ракет різних класів і призначень, включаючи ракети "Калібр", "Іскандер" та ін. Загалом, Казанський пороховий завод є одним із "хребтів" російського ВПК, без якого серійне виробництво боєприпасів було б неможливим", — пише Коваленко.

Керівник ЦПД також зазначає, що Казань "має бути столицею незалежної Республіки Татарстан", частиною ЄС і НАТО, але "натомість Татарстан втрачає час в безглуздому утворенні під назвою Росія, і Казань страждає через це".

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