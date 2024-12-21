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У російській Казані заявили про атаку безпілотників

В аеропорту Іжевська через атаку БпЛА на Татарстан ввели план "Килим".

У російській Казані заявили про атаку безпілотників
Фото: скріншот

Міноборони РФ 21 грудня заявило про атаку українських безпілотників на Татарстан. 8 ударів зафіксовано у Казані, в аеропорту Іжевська ввели план "Килим".

Про це повідомляють росЗМІ.

Російська влада заявила, що нібито з восьми безпілотників у Казані, шість поцілили по житлових будинках. 

В аеропорту Іжевська через атаку БпЛА на Татарстан ввели план "Килим", польоти призупинили.

У Міноборони РФ повідомили про нібито знищення 19 українських безпілотників, з яких 9 збили над територією Білгородської області, 5 – над Воронезькою, 3 – над акваторією Чорного моря та по одному – над територіями Курської області та Краснодарського краю.

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