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Сили ППО уночі знищили 57 із 113 "шахедів"

Ще 56 ворожих БпЛА локаційно втрачено.

Сили ППО уночі знищили 57 із 113 "шахедів"
війна з РФ
Фото: Генштаб

У ніч на 21 грудня Росія атакувала зенітною керованою ракетою С-400 із ТОТ Донецької обл. у напрямку Полтавщини. Також ворог атакував Україну 113-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів.

Про це інформують військово-повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 9:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях", — ідеться у повідомленні.

Фото: повітряні сили

Через активну протидію Сил оборони 56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків). У Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та авто громадян, постраждалим надається допомога. 

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