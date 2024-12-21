Російська армія атакувала критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини

Через обстріли РФ 2 людини загинули, ще 11 дістали поранення.

Упродовж минулої доби російська армія атакувала критичну та соціальну інфраструктуру Херсонської області. Унаслідок агресії РФ людини загинули, ще 11 дістали поранення.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Дар'ївка, Гаврилівка, Надеждівка, Білозерка, Берислав, Новорайськ, Станіслав, Качкарівка, Червоний Маяк, Дудчани, Золота Балка, Томарине, Микільське, Молодіжне, Інженерне, Зеленівка, Придніпровське, Комишани, Степанівка, Чорнобаївка, Новоолександрівка, Зміївка, Львове, Тягинка, Веселе, Козацьке, Новотягинка, Іванівка, Ольгівка, Бургунка, Кізомис, Монастирське, Велетенське, Михайлівка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Костирка, Осокорівка, Нововоронцовка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 34 багатоповерхівки та 29 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі, складське приміщення та приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 11 дістали поранення.

Вранці 21 грудня російська армія атакувала Томину Балку на Херсонщині. Є загиблий.