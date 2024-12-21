Окупанти відправили “волонтерів” з ТОТ ліквідувати наслідки екологічної катастрофи в Керченській протоці

Студенти в обмін на заліки будуть прибирати узбережжя поблизу Анапи.

Російські окупанти послали студентів з тимчасово окупованих територій України ліквідовувати екологічну катастрофу в Керченській протоці.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“15 грудня у Керченській протоці затонули два річкових танкери, які не мали там бути, адже вони не призначені для виходу у відкрите море. В результаті аварії в море вилилась нафта”, - нагадали в Центрі нацспротиву.

Окупанти сформували “волонтерів” з активістів “південь молодий”. Таким чином студенти в обмін на заліки будуть прибирати узбережжя поблизу Анапи.

“Політика Кремля завжди призводить до катастроф, війн та смертей, за які розплачуються прості мешканці”, - наголосили в Нацспротиві.