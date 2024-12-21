Окупанти відправили “волонтерів” з ТОТ ліквідувати наслідки екологічної катастрофи в Керченській протоці

Російські окупанти послали студентів з тимчасово окупованих територій України ліквідовувати екологічну катастрофу в Керченській протоці.
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
“15 грудня у Керченській протоці затонули два річкових танкери, які не мали там бути, адже вони не призначені для виходу у відкрите море. В результаті аварії в море вилилась нафта”, - нагадали в Центрі нацспротиву.
Окупанти сформували “волонтерів” з активістів “південь молодий”. Таким чином студенти в обмін на заліки будуть прибирати узбережжя поблизу Анапи.
“Політика Кремля завжди призводить до катастроф, війн та смертей, за які розплачуються прості мешканці”, - наголосили в Нацспротиві.
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Раніше стало відомо про два танкери, що тонули в Керченській протоці, - "Волгонефть 212" і "Волгонефть 239". На борту танкерів перебували 13 та 14 осіб відповідно. Танкери переміщали понад 8 тонн мазуту.
- Попередньо, збитки від витоку мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі можуть перевищувати 14 млрд доларів.