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Окупанти відправили “волонтерів” з ТОТ ліквідувати наслідки екологічної катастрофи в Керченській протоці

Студенти в обмін на заліки будуть прибирати узбережжя поблизу Анапи.

Окупанти відправили “волонтерів” з ТОТ ліквідувати наслідки екологічної катастрофи в Керченській протоці
Окупанти відправили “волонтерів” з ТОТ ліквідувати наслідки екологічної катастрофи в Керченській протоці (ілюстративне фото)
Фото: Центр нацспротиву

Російські окупанти послали студентів з тимчасово окупованих територій України ліквідовувати екологічну катастрофу в Керченській протоці.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“15 грудня у Керченській протоці затонули два річкових танкери, які не мали там бути, адже вони не призначені для виходу у відкрите море. В результаті аварії в море вилилась нафта”, - нагадали в Центрі нацспротиву. 

Окупанти сформували “волонтерів” з активістів “південь молодий”. Таким чином студенти в обмін на заліки будуть прибирати узбережжя поблизу Анапи.

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“Політика Кремля завжди призводить до катастроф, війн та смертей, за які розплачуються прості мешканці”, - наголосили в Нацспротиві.

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