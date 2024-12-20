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Уряд схвалив експериментальний проєкт, який розширює можливості системи е-Консул

Заяви про надання послуг можна буде подати через Портал Дія або мобільний додаток Дія.

Уряд схвалив експериментальний проєкт, який розширює можливості системи е-Консул
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Кабмін ухвалив розроблену МЗС постанову про експериментальний проєкт, який розширює можливості системи е-Консул.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Зазначається, що в межах експериментального проєкту буде запроваджено нові можливості для громадян України:

  • Оформлення ID-карток через закордонні дипломатичні установи (ЗДУ) із подальшим отриманням паспортної картки поштою (потрібен лише один візит для подання документів)
  • Оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних із подальшим отриманням готового документа поштою
  • Реєстрація в Державному реєстрі платників податків через ЗДУ
  • Комплексна послуга для новонароджених за кордоном, яка включає державну реєстрацію народження дитини (видача свідоцтва про народження), реєстрацію дитини громадянином України, внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру (присвоєння УНЗР), реєстрацію дитини в Державному реєстрі платників податків

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В МЗС додали, що заяви про надання послуг можна буде подати через Портал Дія або мобільний додаток Дія.

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