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У новій версії застосунку Армія+ покращили криптографічне шифрування

Відтепер військовослужбовцям, які хоча б раз на місяць заходять у Армія+, не потрібно буде проходити повторну авторизацію.

У новій версії застосунку Армія+ покращили криптографічне шифрування
У новій версії застосунку Армія+ покращили криптографічне шифрування
Фото: Рустем Умєров

Міноборони покращило криптографічне шифрування у новій версії застосунку Армія+.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Це суттєво підвищує рівень безпеки персональних даних наших військовослужбовців, а також робить застосунок зручнішим для 500 тисяч користувачів”, - запевнив Умєров.

Він уточнив, що раніше для захисту даних застосунок періодично видаляв інформацію та просив повторно пройти авторизацію. Військові надали зворотний зв’язок, і Міноборони випустило оновлення.

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Відтепер військовослужбовцям, які хоча б раз на місяць заходять у Армія+, не потрібно буде проходити повторну авторизацію.

Міністр зазначив, що наступний крок – це збереження необхідних відомостей, зокрема Армія ID командира чи назва посади. Це має спростити подачу рапортів та інші процеси.

  • 19 грудня ввечері Міністерство юстиції заявило, що стався масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри: Єдині та Державні реєстри, вебсайти відомства, ДП «НАІС» та кол-центр.

  • Наступного дня віцепрем'єр-міністерка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина на брифінгу розповіла подробиці про хакерську атаку і те, які реєстри пошкоджені та яку альтернативу передбачили натомість.
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