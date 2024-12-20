У новій версії застосунку Армія+ покращили криптографічне шифрування

Відтепер військовослужбовцям, які хоча б раз на місяць заходять у Армія+, не потрібно буде проходити повторну авторизацію.

Міноборони покращило криптографічне шифрування у новій версії застосунку Армія+.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Це суттєво підвищує рівень безпеки персональних даних наших військовослужбовців, а також робить застосунок зручнішим для 500 тисяч користувачів”, - запевнив Умєров.

Він уточнив, що раніше для захисту даних застосунок періодично видаляв інформацію та просив повторно пройти авторизацію. Військові надали зворотний зв’язок, і Міноборони випустило оновлення.

Відтепер військовослужбовцям, які хоча б раз на місяць заходять у Армія+, не потрібно буде проходити повторну авторизацію.

Міністр зазначив, що наступний крок – це збереження необхідних відомостей, зокрема Армія ID командира чи назва посади. Це має спростити подачу рапортів та інші процеси.

У "Резерв+" запрацював сервіс повторного уточнення даних військовозобов'язаних, де можна змінити персональні дані користувача.

Реєстри Міністерства оборони України працюють у штатному режимі.