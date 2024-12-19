Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
Усик — Ф'юрі'2: прогнози експертів
Усик — Ф'юрі'2: прогнози експертів
​Буденність «українського Моссаду»
​Буденність «українського Моссаду»
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
ГоловнаТехнології

Мін'юст попередив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри

До кінця дня будуть недоступні Єдині та Державні реєстри, вебсайти Мінʼюсту, ДП «НАІС» і кол-центр.

Мін'юст попередив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри
Міністерство юстиції України
Фото: ukrinform.ua

В Україні стався масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

«Хочемо запевнити вас, що команда фахівців ДП Національні інформаційні системи працює у посиленому режимі, докладаючи максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів. Безпека даних є нашим головним пріоритетом», - заявили у міністерстві.

Мін’юст зазначив, що тривають роботи з усунення проблем. При цьому Єдині та Державні реєстри, вебсайти відомства, ДП «НАІС» та кол-центр будуть недоступні до кінця дня. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies