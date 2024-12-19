Мін'юст попередив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри

В Україні стався масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри.
Про це повідомило Міністерство юстиції.
«Хочемо запевнити вас, що команда фахівців ДП Національні інформаційні системи працює у посиленому режимі, докладаючи максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів. Безпека даних є нашим головним пріоритетом», - заявили у міністерстві.
Мін’юст зазначив, що тривають роботи з усунення проблем. При цьому Єдині та Державні реєстри, вебсайти відомства, ДП «НАІС» та кол-центр будуть недоступні до кінця дня.