«Бренд без масок: Поплавський про справжність, гроші та філософію життя»

На її думку, це унікальний приклад поєднання епатажу, креативу, творчості та бізнесу, інформує 24 Канал . Як майстер побудови емоційного зв’язку з аудиторією, він довів, що справжність та інтуїція можуть бути ключовими елементами успіху.

Що Вілена Воронова каже про бренд Михайла Поплавського

Який бренд можна вважати успішним? Які є "рецепти", щоб стати власником капіталізованого бренду? У чому, на вашу думку, секрет персонального бренду Михайла Поплавського?

Успішний бренд – це результат системної роботи, поєднання багатьох чинників і унікальної ідентичності. Не існує магічної формули, яка автоматично створює цінний бренд. Основний "рецепт" – це глибоке усвідомлення своїх сильних сторін, постійна робота над собою та правильне позиціювання.

Михайло Поплавський є чудовим прикладом того, як особиста унікальність, майстерність, комунікаційні навички та сильна інтуїція можуть стати основою для створення персонального бренду. Він завжди акцентує увагу на індивідуальності, що викликає довіру й емоційний зв'язок з аудиторією. Сьогодні він підтвердив факт того, що у світі немає нічого дзеркального. Все – індивідуально і неповторно. І домінуючу позицію в цій ієрархії неповторності займає ЛЮДИНА. А ще сила його власного бренду – у справжності.

Фото: Інстаграм Поплавського Михайло Поплавський – приклад того, як чесно та щиро створити потужний особистий бренд

У справжності? Здивували. Важко повірити, що у наш час там де є місце піару та PR-технологіям може залишитися місце для справжності?

Справжність – це основа успішного бренду. Споживачі очікують, що цінності, які він декларує, будуть дотримані повністю. Чесність і прозорість – ключ до довгострокового успіху.

Михайло Поплавський – це людина, яка вміє зачарувати своїм відвертим підходом. Читаючи його книги чи слухаючи інтерв'ю, ти відчуваєш щирість і емоційність, які неможливо ігнорувати. Його сміливі заяви та нестандартний погляд викликають реакцію, привертають увагу та залишають слід у пам'яті.

Дослідження показують, що емоційна реклама працює краще: вона формує довіру та позитивне ставлення до бренду. Поплавський розуміє це і вміло використовує емоції як інструмент для спілкування зі своєю аудиторією.

У світі, де багато хто ховається за масками чи грає ролі, Поплавський відрізняється тим, що залишається собою. Він – майстер створення яскравого шоу, але це завжди шоу про правдивість та індивідуальність, а не про гру за чужими сценаріями. Його формат – це справжність, що надихає.

Він завжди використовує свій шанс і пише власну історію, ставши сценаристом та режисером свого життя, довіряючи власній інтуїції, яка як дарунок Творця допомагає йому не зраджувати собі і жити так, щоб про нього сказали: "Veni, vidi, vici" ("Прийшов, побачив, переміг" – 24 Канал).

Фото: Інстаграм Поплавського Історія Поплавського надихає його студентів

Михайла Поплавського сьогодні можна вважати людиною-брендом? Чи все ж таки це міф, який вдало використовується задля власного піару?

Михайло Поплавський – це людина-бренд, і це не просто міф чи результат вдалої PR-кампанії. Продумана і сильна стратегія, яка базується на поєднанні харизми, наполегливої праці та сміливості бути собою.

Як кажуть: "Створюйте про себе легенди, адже навіть Боги починали з цього". Легенди привертають увагу, заряджають енергією та формують інтерес. У випадку Поплавського він завжди залишався в центрі уваги – хтось захоплювався його талантом, хтось критикував. Але ця різноманітність реакцій лише підсилювала його впізнаваність, а через його образ приверталась увага до очольованого ним Університету культури.

Сьогодні бренд Поплавського став чимось більшим – він об'єднує його особистісні якості, цінності із новими ініціативами й проєктами. Він фактично показав, як капіталізувати свій бренд і використовувати його як платформу для створення нових успішних стартапів. Це його унікальний внесок у побудову сучасного брендингу в Україні.

Використання теорії стресу у PR-кампаніях – це ризикований, але іноді дуже ефективний інструмент. Наприклад, Михайло Поплавський, довів це своїм проєктом "Співаючий ректор як технологія". Попри критику і негативні коментарі на кшталт "Хто дав йому мікрофон?", цей PR-хід став успішною комунікаційною стратегією, яка принесла беззаперечний успіх.

Поплавський ризикнув привернути увагу до себе через суперечливість, доводячи аудиторію до своєрідного "стресу". Однак саме це дало йому змогу побудувати міцний емоційний зв'язок із публікою. Телевізійні шоу, концерти, перформанси – всі ці засоби допомогли встановити раппорт з аудиторією і викликати емпатію.

Поплавський вміє ламати стереотипи й усувати кліше. Він створив нову парадигму у своїй сфері – будувати бренд через сміливість, експресію та унікальність. Його діяльність виходить за межі творчості: він зробив Київський національний університет культури і мистецтв справжнім брендом, сильним і впізнаваним в Україні. Це яскравий приклад того, як особистість може трансформувати інституцію і зробити її символом якості та інновацій.

Сьогодні Михайло Поплавський, ректор Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ), своєю наполегливою працею та новаторським підходом зробив університет настільки впізнаваним, що його називають просто – "університет Поплавського". Навчальний заклад займає лідерські позиції в топрейтингах серед ЗВО.

Фото: Інстаграм Поплавського «Михайло Поплавський працює над підвищенням конкурентоспроможності української освіти»

Михайло Поплавський не тільки розвиває заклад, він активно працює над підвищенням конкурентоспроможності української освіти, адже розуміє її важливість для інтелектуального та духовного розвитку суспільства. Він легко руйнує культурні стереотипи, створюючи нові тренди, і залучає до роботи найкращих фахівців. Його талант полягає у вмінні об'єднувати тих, хто готовий працювати на благо культури, бачачи її як основу державності та духовну силу нації. Його університет став не просто освітнім закладом, а символом національного духу і сучасного підходу до культури.

А якщо перейти на мову економічну, то що насамперед ви можете сказати про бренд Михайла Поплавського?

Бренди покликані забезпечувати своїм власникам прибуток. Крапка. Якщо ваш бренд не приносить вам прибутки, значить, ви, ймовірно, наслухалися марення та пустої балаканини про брендинг. Я вже говорила, що Поплавський вдало капіталізував свій особистий бренд. Він знає основи поведінки споживача, знає основи маркетингу, а також всі інші механізми бізнесу, які використовуються для створення і підтримки бренду на сучасному ринку. Його мережа ресторанів "Батьківська Хата" стала не лише проукраїнською гастрономічною візитівкою, але й культурним маркером. Вона популяризує українську кухню та національні традиції, перетворюючи трасу "Київ-Одеса" на туристично-привабливий маршрут.

Фото: Інстаграм Поплавського Поплавський створив потужний гастрономічний бренд

Це впізнаваний гастрономічний бренд, який базується на традиційних українських стравах – варениках, борщі та навіть кропиві. Він вдало поєднав гастрономію та туризм, показуючи, як національна кухня може мотивувати туристів і залучати інвесторів.

Чи є взаємозв'язок успішності особистих брендів з брендом країни?

Успішні українці – успішна Україна. Михайло Поплавський просуває не лише свій особистий бренд та Університет культури, але й українську культуру, ідентичність та ідею національної гордості.

Від "простого хлопця з села" до "співочого ректора" і громадського діяча. Він не просто популяризує себе, а будує національний бренд.

Одним із ключових його досягнень є створення проєктів, які підтримують українське мистецтво та молоді таланти. Наприклад, дитячий телевізійний конкурс "Крок до зірок" дав багатьом молодим артистам можливість зробити перші кроки до успіху. Завдяки таким ініціативам Поплавський не лише популяризує українську пісню, але й формує основу для майбутніх поколінь, що вірять у силу свого таланту та потрібності своїй країні. Михайло Поплавський орієнтується на майбутнє, створюючи нові ідеї та проєкти. Його особистий бренд нерозривно пов'язаний із брендом країни.

Фото: Інстаграм Поплавського Михайло Поплавський – справжній амбасадор бренду України

Він розуміє, що бренд України – це щоденна робота, кожен повинен робити в нього свій внесок. Люди, які досягають успіху, стають своєрідними амбасадорами своєї держави.

Поплавський довів, що сила бренду "Україна" – в її емоційному наповненні. Він об'єднує навколо себе тих, хто готовий вкладати свої зусилля в розвиток нації, щоб кожен міг пишатися своєю країною. Його місія – допомогти Україні зайняти гідне місце у світі, завдяки культурі, творчості та національній ідентичності.