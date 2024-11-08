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Тайвань планує збільшити виробництво міксросхем завдяки ШІ

Очікується, що виробництво напівпровідників на Тайвані зросте на 22%.

Тайвань планує збільшити виробництво міксросхем завдяки ШІ
Фото: pexels.com

Тайвань хоче збільшити до кінця цього року виробництво мікросхем на 22% завдяки штучному інтелекту та економічному зростанню.

Про це повідомляє Taipei Times з посиланням на заяву віцепрезидента TSMC Кліффа Хоу.

Тайвань є лідером з виробництва напівпровідників, які стали незамінними в багатьох галузях промисловості, від електроніки до вітрових турбін та ракет. TSMC контролює понад 50% світового виробництва мікросхем, серед її клієнтів - Apple Inc та Nvidia Corp.

Віцепрезидент TSMC очікує, що цьогоріч виробництво напівпровідників на Тайвані досягне 5,3 трильйона тайванських доларів (164,2 мільярда доларів США), що на 22% більше, ніж минулого року.

Він пояснив, що це зростання "зумовлене досягненнями в галузі штучного інтелекту та поступовим відновленням економіки". Такі заяви Хоу зробив після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. 

Трамп звинуватив Тайвань у крадіжці американської індустрії мікросхем. 

"Вони роблять чудову роботу, але це тільки тому, що у нас дурні політики", — сказав Трамп під час інтерв'ю, в якому він також заявив, що захищав Тайвань від Китаю під час свого першого перебування на посаді президента.

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