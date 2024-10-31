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Дозвіл на зброю з'явиться в "Дії" до кінця січня наступного року

Дозвіл, який відображатиметься в «Дії», матиме QR-код, за яким можна буде його перевірити.

Дозвіл на зброю з'явиться в "Дії" до кінця січня наступного року
Зброя. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

До Єдиного реєстру зброї вже внесено понад 750 тис. одиниць зброї. До кінця січня 2025 року у застосунку "Дія" відображатимуться електронні дозволи, а також інформація про зареєстровану зброю у тих власників, які мають на руках паперові дозволи із чинними термінами дії та дані щодо яких оцифровані підрозділами поліції.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, загалом на обліку в Національній поліції України наразі перебуває понад 1,4 млн одиниць зброї. 

Дозвіл, який відображатиметься в «Дії», матиме QR-код, за яким можна буде його перевірити.

"Фактично ми говоримо про повноцінний цифровий облік руху зброї від постачальника або від імпортера, або від суб'єкта господарювання – зокрема, магазину, де можна придбати зброю, через дозвільну систему, через підрозділи експертної служби, де проводиться відстріл цієї зброї, до власника, а далі - її оформлення й переоформлення.  Усі дії, які відбуваються із цією одиницею зброї, повністю відображені в Єдиному реєстрі зброї", – пояснив Леонід Тимченко.

Єдине виключення матимуть дозволи на нагородну зброю, дозвіл на яку не має терміну дії, тому немає необхідності переводити їх в електронний вигляд.

За понад рік функціонування  Єдиного реєстру зброї, який  розпочав роботу 23 червня 2023 року, до органів поліції надійшло понад 483 тисячі заяв на отримання різних видів дозвільних документів. Із цієї кількості поліцейські прийняли понад 469 тисяч рішень про надання відповідних дозвільних документів.

Повний запуск ЄРЗ на 100% відбудеться тільки тоді, коли останній паперовий дозвіл-"книжечка" буде переведений в електронний вигляд. Оскільки такий дозвіл видається на три роки з подальшим поновленням, то останній паперовий дозвіл замінять на електронний у червні 2026 року. 

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