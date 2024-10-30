Віцепрем’єр Федоров: «Дію» визнали одним із найкращих винаходів світу за версією журналу TIME

Додаток потрапив до TIME Best Inventions 2024 у категорії «Застосунки та програмне забезпечення».

«Дію» визнали одним із найкращих винаходів світу за версією журналу TIME.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

За його словами, додаток потрапив до TIME Best Inventions 2024 у категорії «Застосунки та програмне забезпечення».

«Нагороду отримали за Шлюб онлайн, перший у світі повністю цифровий процес одруження. Це круте визнання нашого продукту. Цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а тепер у рейтингу – наша українська Дія», - додав віцепрем’єр.