Віцепрем’єр Федоров: «Дію» визнали одним із найкращих винаходів світу за версією журналу TIME

«Дію» визнали одним із найкращих винаходів світу за версією журналу TIME.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.
За його словами, додаток потрапив до TIME Best Inventions 2024 у категорії «Застосунки та програмне забезпечення».
«Нагороду отримали за Шлюб онлайн, перший у світі повністю цифровий процес одруження. Це круте визнання нашого продукту. Цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а тепер у рейтингу – наша українська Дія», - додав віцепрем’єр.
- Минулого місяця Федоров заявив, що українці подали 416 133 пропозиції на шлюб онлайн через застосунок "Дія" за три дні існування цього сервісу. Згоду дали лише на 49 282 із них, тобто майже кожну дванадцяту.