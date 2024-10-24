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Глава Мінцифри анонсував 6 нових послуг у “Дії”. Зокрема дозвіл на зброю, еАкциз, мультишеринг

Частину сервісів запустять вже дуже скоро.

Глава Мінцифри анонсував 6 нових послуг у “Дії”. Зокрема дозвіл на зброю, еАкциз, мультишеринг
Фото: pixabay

Глава Мінцифри Михайло Федоров анонсував 6 нових послуг у “Дії”.

Про це він повідомив у соцмережах. 

“Команда працює на шаленій швидкості: тільки запустили шлюб онлайн – одразу перейшли до масштабного Нацкешбеку, а кілька днів тому додали в застосунок рекрутинг у топові підрозділи БпЛА. Майже щотижня запускаємо сервіси в Дії та постійно працюємо над розробкою нових”, – написав міністр.

Він зазначив, що скоро в застосунку зʼявляться ще 6 сервісів.

1. Відображення дозволу на зброю. У Дію підтягнуться відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї. 

2. еАкциз. Важлива послуга для громадян і держави. Кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через Дію, а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі.

3. Мультишеринг. Українці зможуть відправляти копії одразу декількох документів, зокрема довідок, у кілька кліків.

4. Сервіси для бізнесу в комплексі е-Підприємець. Працюємо над цифровізацією декларацій та ліцензій для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення.

5. Повідомлення про проблеми зі зв’язком. На період знеструмлень — надважлива послуга. Зможете повідомити про відсутність звʼязку, щоб регулятор міг вирішити цю ситуацію.

6. Дія.Підпис для юридичних осіб. Працюватиме як і звичайний Дія.Підпис, але створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ та компаній.

Федоров каже, що частину сервісів запустять вже дуже скоро, щодо решти ще вирішують бюрократичні питання.

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