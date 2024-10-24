Росіяни стратили ще чотирьох військових у Селидовому

Тіла чотирьох нагцвардійців знайшли на відбитій у ворога позиції.

Російська армія вбила чотирьох військових Національної гвардії України біля Селидового. Українці виконували службово-бойові завдання біля міста. Близько 13:00 6 жовтня ворог розпочав штурм укріплень і захопив українців у полон, повідомили в Офісі генпрокурора.

Росіяни допитували полонених – вони зняли це на відео. Полонені були беззбройними і мали поранення.

"Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та у ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців", – повідомили в прокуратурі.

Прокурори почали досудове розслідування цього воєнного злочину.