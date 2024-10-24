Росіяни стратили ще чотирьох військових у Селидовому

Російська армія вбила чотирьох військових Національної гвардії України біля Селидового. Українці виконували службово-бойові завдання біля міста. Близько 13:00 6 жовтня ворог розпочав штурм укріплень і захопив українців у полон, повідомили в Офісі генпрокурора.
Росіяни допитували полонених – вони зняли це на відео. Полонені були беззбройними і мали поранення.
"Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та у ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців", – повідомили в прокуратурі.
Прокурори почали досудове розслідування цього воєнного злочину.
- Росіяни систематично страчують захоплених в полон українських бійців. 1 жовтня з'явилися дані про наймасовішу страту: ворог убив 16 українців на Покровському напрямку.
- 21 жовтня стало відомо про вбивство ще двох військових у районі Селидового. Загалом відомо про понад 100 убивств полонених.