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Росіяни стратили ще чотирьох військових у Селидовому

Тіла чотирьох нагцвардійців знайшли на відбитій у ворога позиції. 

Росіяни стратили ще чотирьох військових у Селидовому

Російська армія вбила чотирьох військових Національної гвардії України біля Селидового. Українці виконували службово-бойові завдання біля міста. Близько 13:00 6 жовтня ворог розпочав штурм укріплень і захопив українців у полон, повідомили в Офісі генпрокурора.

Росіяни допитували полонених – вони зняли це на відео. Полонені були беззбройними і мали поранення.

"Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та у ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців", – повідомили в прокуратурі.

Прокурори почали досудове розслідування цього воєнного злочину. 

  • Росіяни систематично страчують захоплених в полон українських бійців. 1 жовтня з'явилися дані про наймасовішу страту: ворог убив 16 українців на Покровському напрямку. 
  • 21 жовтня стало відомо про вбивство ще двох військових у районі Селидового. Загалом відомо про понад 100 убивств полонених.
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