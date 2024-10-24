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Через російській обстріл пошкоджені колії між Миколаєвом та Херсоном

Поїзди сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. 

Через російській обстріл пошкоджені колії між Миколаєвом та Херсоном
Фото: Укрзалізниця

Через російський обстріл пошкоджені колії залізниці на дільниці між Миколаєвом та Херсоном.

Про це повідомили в "Укрзалізниці". 

Поїзди сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами.

"Усі 78 наших пасажирів до Херсона будуть доставлені до місця призначення з максимально можливим комфортом. Дякуємо Херсонській обласній військовій адміністрації за підтримку та оперативне реагування на ситуацію", – йдеться у повідомленні перевізника. 

Залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи. До зворотного рейсу планують відновити залізничне сполучення.

Російські окупанти за добу вбили двох мешканців Херсонщини, а ще сімох поранили. Армія РФ била по критичній і енергетичній інфраструктурі, понівечила лінію електропередач, газогін, АЗС, приватні гаражі та автівки.

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