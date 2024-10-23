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Зеленський зустрівся з представниками громадянського суспільства і обговорив із ними план перемоги

Учасники зустрічі представили главі держави свої пропозиції.

Зеленський зустрівся з представниками громадянського суспільства і обговорив із ними план перемоги
зустріч Володимира Зеленського із представниками громадянського суспільства
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський зустрівся із представниками громадянського суспільства і обговорив із ними план перемоги. Також глава держави закликав працювати разом для реалізації його пунктів.

Як ідеться на сайті Офісу Президента, на зустріч запросили керівників Міжнародного фонду «Відродження» Олександра Сушка, Інна Підлуська та Любов Цибульську, головуа правління Мережі захисту національних інтересів «АНТС» Ганну Гопко, директорку Центру «Нова Європа» Альону Гетьманчук, заступника директора благодійного фонду «Повернись живим» Олега Карпенка і члена наглядової ради фонду Павла Клімкіна, директоркуа благодійного фонду Dignitas Любу Шипович, керівницю проєкту Victory Drones фонду Dignitas Марію Берлінську, голову правління Центру прав людини Zmina Тетяну Печончик і його співзасновника, котрого нещодавно звільнили з російського полону Максима Буткевича та інших.

Учасники представили пропозиції щодо роботи з партнерами над вступом України до ЄС і НАТО, створення технологічної Ставки, розробки морської стратегії, реабілітації і підтримки тих, хто повертається з російського полону, а також обговорення плану перемоги всередині країни.

Зеленський зазначив, що разом із командою опрацює всі пропозиції за різними напрямами і запропонував громадянському суспільству долучитися до розробки внутрішнього плану.

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