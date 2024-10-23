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Російська армія зруйнувала офіс Червоного Хреста у Кураховому на Донеччині

У Червоному Хресті засудили дії російської армії.

Російська армія зруйнувала офіс Червоного Хреста у Кураховому на Донеччині
обстріл Курахово
Фото: Червоний Хрест

Російська армія зруйнувала будинок культури у Кураховому Донецької області, де знаходився офіс Українського Червоного Хреста.

Про це у соцмережах повідомив Український Червоний Хрест.

"Внаслідок російського обстрілу міста Курахове Донецької області зруйновано будинок культури, в якому знаходився офіс Мар'їнської районної організації Українського Червоного Хреста. Знищено технічно-матеріальні цінності організації", — ідеться у повідомленні. 

Фото: Червоний Хрест

Унаслідок російської атаки співробітники і волонтери не постраждали.

"Ми категорично засуджуємо порушення норм міжнародного гуманітарного права, обстріли цивільних обʼєктів та гуманітарних організацій", — наголосили у Червоному Хресті.

  • Під ворожим вогнем опинилися Покровськ, Мирноград, Олександро-Калинове, Олексієво-Дружківка, Словʼянськ, Лиман, Часовоярська, Костянтинівська, Курахівська, Сіверська та Торецька громади.
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