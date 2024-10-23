Офіс Генпрокурора повідомив, у яких областях виявили найбільше прокурорів з інвалідністю

В Офісі Генерального прокурора триває службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності.

За інформацією ОГП, перевірка охоплює всі області, а також спецпрокуратури і центральний апарат. Вивчають при цьому питання, пов’язані з набуттям статусу особи з інвалідністю, й отримання пенсійних виплат за рішенням суду.

За попередніми даними, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявили у двох областях: Черкаській та Хмельницькій.

кількість прокурорів з інвалідністю в Україні

Наприклад, на Черкащині 60 прокурорів мають статус особи з інвалідністю. Це 27,4% від загальної кількості працюючих там прокурорів. 59 з них отримали його до повномасштабного вторгнення.

У Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення РФ

У решті прокуратур та в Офісі Генерального прокурора цей показник не перевищує 10%. Наприклад, у 18 прокуратурах частка прокурорів, які мають групи інвалідності, менша за 5% від загальної чисельності, ще у 11 прокуратурах — від 5 до 10%.

В Офісі Генерального прокурора 22 прокурори мають статус особи з інвалідністю. Це 2,5% від загальної чисельності прокурорів, які працюють у центральному апараті.

«По кожному з цих фактів буде проведена ретельна перевірка та надана оцінка як в межах службового розслідування, так і в межах кримінального провадження», - запевнили в ОГП.