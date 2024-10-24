Монтян позбавили права на адвокатську діяльність в Україні

За скаргою Офісу Генерального прокурора Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області позбавила адвокатку Тетяну Монтян права на заняття адвокатською діяльністю.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Раніше, в березні 2023 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо Монтян. Вона обвинувачується у здійсненні публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону, публічному запереченні здійснення збройної агресії РФ проти України, а також виправдуванні війни (ст. 109, ст. 110, ст. 111-1, ст. 436-2 КК України).
Після початку повномасштабного вторгнення Росії, з березня 2022 року Монтян на російських пропагандистських каналах систематично публічно висловлювалася щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.
Вона ідеологічно обґрунтовувала існування самопроголошених "республік" і виправдовувала збройну агресію РФ, а також публічно закликала до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України.
Хто така Тетяна Монтян
- 52-річна Тетяна Монтян є уродженкою міста Керч що в Криму. Окрім адвокатської діяльності, вона неодноразово балотувалась у Верховну Раду як безпартійна чи представниця партії "Спільна дія". Також вона була експерткою Єврокомісії з майнового права.
- У 2014 році Монтян назвивала учасників Революції гідності "майдаунами" і закликала їх "вішати на стовпах". Вона вихваляла життя на окупованих Росією територіях Донбасу і поширила фейк, що там "відтворили Радянський Союз часів 1950-х років".
- У 2021 році Монтян виїхала до Росії. З того часу вона регулярно виступала на російських телеканалах та масово поширювала фейки про ситуацію в Україні через власні канали на YouTube і Telegram.
- У лютому 2022 року Росія залучила Монтян до участі у засіданні Радбезу ООН, присвяченому ситуації в Україні.
- У лютому 2023 року Монтян оголосили про підозру в систематичній публічній підтримці держави-агресора.
- А в березні прокуратура скерувала обвинувальний акт стосовно Монтян до суду.
- 8 жовтня 2024 року Україна запровадила санкції проти Монтян терміном на 10 років. Вони включають: блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання ліцензій та інше.