Монтян позбавили права на адвокатську діяльність в Україні

З березня 2022 року Монтян на російських пропагандистських каналах публічно висловлювалася щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

За скаргою Офісу Генерального прокурора Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області позбавила адвокатку Тетяну Монтян права на заняття адвокатською діяльністю.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Раніше, в березні 2023 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо Монтян. Вона обвинувачується у здійсненні публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону, публічному запереченні здійснення збройної агресії РФ проти України, а також виправдуванні війни (ст. 109, ст. 110, ст. 111-1, ст. 436-2 КК України).

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, з березня 2022 року Монтян на російських пропагандистських каналах систематично публічно висловлювалася щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Вона ідеологічно обґрунтовувала існування самопроголошених "республік" і виправдовувала збройну агресію РФ, а також публічно закликала до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України.

Хто така Тетяна Монтян