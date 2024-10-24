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Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я

"Медико-соціальна експертиза має проводитися прозоро і справедливо, бути орієнтованою на людину".

Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
Ілюстративне фото
Фото: Нацполіція

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін звільнив директора департаменту охорони здоров'я Олександра Завроцького.

Про це Тюрін повідомив у Telegram.

"Медико-соціальна експертиза має проводитися прозоро і справедливо, бути орієнтованою на людину. Зловживанням в ній не має бути місця. Очевидно, що координація з цих питань виконувалась на неналежному рівні. Тому прийняті відповідні кадрові рішення", - пояснив він.

Голова ОВА також нагадав, що згідно з рішенням РНБО і висновками МОЗ, в Україні будуть ліквідовані всі МСЕК

На сьогодні встановлено, що 61 прокурор у Хмельницької області має інвалідність.

  • 22 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки та оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності. Він повідомив, що було встановлено багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців. 
  • Окремо розглянули ситуацію в системі органів прокуратури - доповідав генеральний прокурор Андрій Костін. Після засідання РНБО він подав у відставку
  • Голова СБУ Василь Малюк також повідомив, що підозру вже отримали 64 посадовця МСЕК, а також скасовано понад 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.Він також зазначив, що 9 осіб уже засуджено, а перевірки тривають стосовно 2,4 тисяч таких осіб.
  • Крім того, СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах. 
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