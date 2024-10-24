Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я

"Медико-соціальна експертиза має проводитися прозоро і справедливо, бути орієнтованою на людину".

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін звільнив директора департаменту охорони здоров'я Олександра Завроцького.

Про це Тюрін повідомив у Telegram.

"Медико-соціальна експертиза має проводитися прозоро і справедливо, бути орієнтованою на людину. Зловживанням в ній не має бути місця. Очевидно, що координація з цих питань виконувалась на неналежному рівні. Тому прийняті відповідні кадрові рішення", - пояснив він.

Голова ОВА також нагадав, що згідно з рішенням РНБО і висновками МОЗ, в Україні будуть ліквідовані всі МСЕК.

На сьогодні встановлено, що 61 прокурор у Хмельницької області має інвалідність.