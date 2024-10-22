64 посадовця МСЕК отримали підозри, скасовано понад 4 тисяч висновків про інвалідність, - Малюк

За матеріалами Служби безпеки підозру вже отримали 64 посадовця медико-соціальних експертних комісій, а також скасовано понад 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк за підсумками засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Він зазначив, що 64 посадовця МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще 9 осіб уже засуджено.

"Служба безпеки системно протидіє загрозам державній безпеці, зокрема тим, які шкодять обороноздатності країни. В тому числі - активно відпрацьовує факти зловживань у системі МСЕК, які вкрай негативно впливають на мобілізаційні процеси. Вже маємо результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам", - наголосив Малюк.

Крім того, СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах:

У Харківській області нейтралізовано організовану злочинну групу із 13 членів обласного МСЕК. Під час обшуків у них вилучено понад 650 тисяч доларів. Посадовці продавали ухилянтам підроблені меддовідки для зняття з військового обліку за станом здоров’я.

На Рівненщині викрито ще 29 представників місцевих МСЕК і лікарсько-консультативних комісій, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації. За гроші фігуранти оформлювали для своїх клієнтів фіктивні історії хвороб з подальшим призначенням груп інвалідності. У такий спосіб посадовці отримали понад 350 тисяч доларів "прибутку".

У Миколаєві викрито очільницю обласної МСЕК, в якої виявлено понад 450 тисяч доларів, колекцію золотих виробів і три незадекларовані квартири в Одесі. Щоб приховати ці статки посадовиця "переписала" більшість майна на свого сина – студента медичного університету, який має російське громадянство.

На Закарпатті викрито голову обласної МСЕК і трьох його спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку. Перевіряється причетність голови обласної МСЕК до функціонування злочинної схеми.

Крім того СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями: на сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тисяч таких осіб.

Малюк зазначив, що СБУ взаємодіє з МОЗ, а також Нацполіцією та ДБР.