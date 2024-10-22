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На Київщині припинили роботу трьох нелегальних АЗС

За результатами обшуків вилучили 12 тонн контрафактного дизеля та бензину марки А-95.

На Київщині припинили роботу трьох нелегальних АЗС
Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки припинило нелегальну діяльність трьох автозаправних станцій у Київській області - в Боярці, Вишневому та Ворзелі.

Про це повідомила пресслужбба БЕБ.

Детективи провели обшуки на трьох АЗС та зафіксували порушення вимог законодавства: станції працювали без дозвільних документів, в тому числі ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, сертифікатів якості на пальне та документів про його походження. Крім того, на АЗС були відсутні реєстратори розрахункових операцій.

За результатами обшуків вилучили 12 тонн контрафактного дизеля та бензину марки А-95, готівку, отриману від реалізації пального, а також обладнання - 6 модульних станцій для заправки автомобілів пальним та скрапленим газом. Загальна вартість вилученого майна - близько 2 млн гривень.

Наразі триває досудове розслідування за ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

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