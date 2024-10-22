Зеленський: Північна Корея погодилася відправити своїх військових росіянам, бо вона бідна

Путін і Кім Чен Ин під час державного прийому на честь Путіна в Будинку прийомів у Пхеньяні, Північна Корея, 19 червня 2024 рік.

У Росії зростає небажання громадян мобілізуватися, хоча про закінчення в окупаційній армії людей не йдеться. Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами учора.

У зв'язку з цим небажанням Росія шукає нові формати, зокрема – залучення військових з Північної Кореї. Мотивацією КНДР відправляти своїх людей воювати Зеленський вважає її бідність.

"Вони своїх людей відправлятимуть на фронт. Чесно кажучи, ми фіксували офіцерів, технічний персонал, мені здається, на тимчасово окупованих територіях. Я думаю, вони направили офіцерів через те, щоб їхні офіцери зрозуміли, що відбувається спочатку, а потім відправляти контингент. Тому що як їм керувати, як їм командувати? Я про мову. Думаю, це серйозні складнощі", – вважає він.

Південна Корея прямо говорила про те, що КНДР допомагає Росії снарядами, зброєю і людьми. За словами Зеленського, його діалог з Сеулом зараз "нормальний".

"В принципі, вони нас підтримують. У них є відповідний, скажімо так, статус конституційний. Вони обмежені в деяких речах. Але, тим не менш, точно працюємо і вони точно допомагають", – сказав він.

Стосовно замовчування Росією теми участі КНДР Зеленський сказав, що це може відбуватися через острах перед Китаєм.



"РФ так обережно з цією тематикою носяться, я думаю, щоб Китай жорстко не реагував. Мало того, дуже обережно сприймають цю тематику і ЄС, і Сполучені Штати. Зверніть увагу. Дуже стримано. Але ми б'ємо в набат, тому що ми знаємо, що для нас це ризики", – додав він.

Участь КНДР у війні проти України

У вересні керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що з-поміж союзників Москви найбільше проблем для України створює Пхеньян. Північна Корея постачає росіянам неспівставну з іншими допомогу.

14 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України.

16 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала від КНДР не лише зброю, а і людей для армії та роботи на її заводах.

За даними LB.ua, станом на вересень близько 10 000 солдатів із КНДР перебували на чотирьох російських полігонах. Підтвердженої інформації про те, що їх уже перекинули воювати, не було.

17 жовтня Зеленський заявив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України.

За оцінкою Буданова, близько 11 000 північнокорейських військових тренуються на сході Росії, щоб взяти участь у війні проти України. Готовими для відправки на війну вони будуть до листопада.