Курська операція. Актуальний стан справ
Курська операція. Актуальний стан справ
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
ГоловнаСуспільствоВійна

Джерела: у вересні не менше 10 000 солдатів з КНДР перебували на полігонах Росії

Підтверджень того, що вони вже на фронті, поки немає. 

Джерела: у вересні не менше 10 000 солдатів з КНДР перебували на полігонах Росії
Фото: EPA/UPG

Станом на вересень Північна Корея відправила до російської армії близько 10 000 осіб. Вони "розкидані" по чотирьох полігонах, повідомили джерела LB.ua.

Це полігони в Усурійську, Благовіщенську, Владивостоці і Хабаровську. Достовірних даних про те, що громадян КНДР уже перекинули на війну в Україну, поки немає.

Про те, що Пхеньян уже надіслав до Росії близько 10 000 своїх солдатів, писало і видання Kyiv Independent з посиланням на анонімного західного дипломата. Цей співрозмовник сказав, що поки невідомо, який тип солдатів приїхав з КНДР до Росії і які ролі вони там виконують.

Участь КНДР у війні проти України

Учора український президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія отримала від КНДР не лише зброю, а і людей для армії та роботи на її заводах. До того, 14 жовтня, він повідомив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України. Наступного дня керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував інформацію про те, що Пхеньян відправить у російську армію 100 000 осіб. За його словами, лише менше відсотка офіцерів КНДР володіють російською.

На думку керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, з-поміж союзників Москви найбільше проблем для України створює Пхеньян. Північна Корея постачає росіянам неспівставну з іншими допомогу, говорив він ще у вересні. 

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies