Джерела: у вересні не менше 10 000 солдатів з КНДР перебували на полігонах Росії

Підтверджень того, що вони вже на фронті, поки немає.

Станом на вересень Північна Корея відправила до російської армії близько 10 000 осіб. Вони "розкидані" по чотирьох полігонах, повідомили джерела LB.ua.

Це полігони в Усурійську, Благовіщенську, Владивостоці і Хабаровську. Достовірних даних про те, що громадян КНДР уже перекинули на війну в Україну, поки немає.

Про те, що Пхеньян уже надіслав до Росії близько 10 000 своїх солдатів, писало і видання Kyiv Independent з посиланням на анонімного західного дипломата. Цей співрозмовник сказав, що поки невідомо, який тип солдатів приїхав з КНДР до Росії і які ролі вони там виконують.

Участь КНДР у війні проти України

Учора український президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія отримала від КНДР не лише зброю, а і людей для армії та роботи на її заводах. До того, 14 жовтня, він повідомив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України. Наступного дня керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував інформацію про те, що Пхеньян відправить у російську армію 100 000 осіб. За його словами, лише менше відсотка офіцерів КНДР володіють російською.

На думку керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, з-поміж союзників Москви найбільше проблем для України створює Пхеньян. Північна Корея постачає росіянам неспівставну з іншими допомогу, говорив він ще у вересні.