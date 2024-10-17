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Ворог атакував енергоінфраструктуру на Миколаївщині, частина області знеструмлена

Постраждалих немає.

Ворог атакував енергоінфраструктуру на Миколаївщині, частина області знеструмлена
Фото: Макс Требухов

В ніч на 17 жовтня росіяни атакували Миколаївську область. Через обстріл енергетичної інфраструктури частина області знеструмлена.

"У ніч на 17 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота. Деталі - згодом", – написав у телеграмі очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

За його словами, ворог атакував енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого є знеструмлення абонентів.

Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи продовжуються. Постраждалих немає.

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