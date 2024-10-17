Шестеро цивільних поранені через російську агресію на Херсонщині.
Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окупанти атакували 20 населених пунктів області.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Тягинка, Михайлівка, Станіслав, Софіївка, Берислав, Новокаїри, Комишани, Велетенське, Гаврилівка, Білозерка, Осокорівка, Червоний маяк, Шляхове, Бургунка, Садове, Антонівка, Придніпровське, Інженерне, Зміївка та місто Херсон.
Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків.
Також окупанти понівечили станцію техобслуговування та приватні автомобілі.