Також окупанти понівечили станцію техобслуговування та приватні автомобілі.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Тягинка, Михайлівка, Станіслав, Софіївка, Берислав, Новокаїри, Комишани, Велетенське, Гаврилівка, Білозерка, Осокорівка, Червоний маяк, Шляхове, Бургунка, Садове, Антонівка, Придніпровське, Інженерне, Зміївка та місто Херсон.

Шестеро цивільних поранені через російську агресію на Херсонщині.

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