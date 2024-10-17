​Українські захисники знищили за добу 1420 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Також Сили оборони ліквідували 51 артсистему ворога та 17 танків.

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