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​Українські захисники знищили за добу 1420 окупантів

Також Сили оборони ліквідували 51 артсистему ворога та 17 танків.

​Українські захисники знищили за добу 1420 окупантів
Робота українських захисників на фронті
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1420 окупантів, 17 танків, 51 артилерійську систему та 33 бойових броньованих машин ворога.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 674 270 (+1420) осіб,
  • танків ‒ 9014 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18002 (+33) од,
  • артилерійських систем – 19510 (+51) од,
  • РСЗВ – 1232 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17104 (+54),
  • крилаті ракети ‒ 2620 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26815 (+83) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3446 (+5).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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