​Українські захисники знищили за добу 1420 окупантів

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1420 окупантів, 17 танків, 51 артилерійську систему та 33 бойових броньованих машин ворога.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 674 270 (+1420) осіб,
- танків ‒ 9014 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18002 (+33) од,
- артилерійських систем – 19510 (+51) од,
- РСЗВ – 1232 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17104 (+54),
- крилаті ракети ‒ 2620 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26815 (+83) од,
- спеціальна техніка ‒ 3446 (+5).
Дані уточнюються.