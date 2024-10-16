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Зеленський звільнив голову військової адміністрації Бердянська у Запорізькій області

Цю посаду обіймала Вікторія Галіціна.

Зеленський звільнив голову військової адміністрації Бердянська у Запорізькій області
Вікторія Галіціна
Фото: Пресслужба партії "Слуга народу"

Володимир Зеленський звільнив керівницю Бердянської міської військової адміністрації, що у Запорізькій області.

Відповідне розпорядження оприлюднили на сайті глави держави.

«Звільнити Галіціну Вікторію Леонідівну з посади начальника Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області», - ідеться в тексті документа.

Хто така Вікторія Галіціна

  • Бердянськ наразі перебуває під російською окупацією. Президент Зеленський розпорядився утворити тут військову адміністрацію і у серпні 2022 року призначив на посаду голови Вікторію Галіціну.
  • Вона була депутаткою Бердянської міської ради і очолювала тут фракцію партії «Слуга народу». 
  • Галіціна також керувала молодіжкою партії у Запорізькій області.
  • У 2013 році вона заснувала агрохолдинг «Коларівське».
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