Зеленський звільнив голову військової адміністрації Бердянська у Запорізькій області

Володимир Зеленський звільнив керівницю Бердянської міської військової адміністрації, що у Запорізькій області.
Відповідне розпорядження оприлюднили на сайті глави держави.
«Звільнити Галіціну Вікторію Леонідівну з посади начальника Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області», - ідеться в тексті документа.
Хто така Вікторія Галіціна
- Бердянськ наразі перебуває під російською окупацією. Президент Зеленський розпорядився утворити тут військову адміністрацію і у серпні 2022 року призначив на посаду голови Вікторію Галіціну.
- Вона була депутаткою Бердянської міської ради і очолювала тут фракцію партії «Слуга народу».
- Галіціна також керувала молодіжкою партії у Запорізькій області.
- У 2013 році вона заснувала агрохолдинг «Коларівське».