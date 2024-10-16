Зеленський звільнив голову військової адміністрації Бердянська у Запорізькій області

«Звільнити Галіціну Вікторію Леонідівну з посади начальника Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області», - ідеться в тексті документа.

Володимир Зеленський звільнив керівницю Бердянської міської військової адміністрації, що у Запорізькій області.

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