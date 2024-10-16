Після розслідування журналістів Міноборони розірвало угоду із постачальником неякісних консервів для ЗСУ

Натомість ця ж фірма постачатиме продукти військовим частинам, розташованим у Львівській області.

Міністерство оборони розірвало угоду з постачальником неякісних консервів для ЗСУ на понад 2 млрд грн після розслідування NGL.media.

Розслідувані повідомили, що постачальника відсторонили від тендерів Державного оператора тилу на наступні 12 місяців.

Ідеться про ТОВ «Трейд Граніт Інвест», яке, як показало розслідування, постачало неякісні консерви у бойові підрозділи Збройних сил України.

Відповідно до угоди, укладеної у липні, фірма мала постачати продукти для армійських підрозділів у Донецькій області до кінця 2024 року. При цьому постачальник використав анульований протокол випробувань на тушковану свинину, стверджує ДОТ.

«Ми провели аналіз, в результаті якого встановили, що «Трейд Граніт Інвест» неправомірно використав протокол випробувань на більший обсяг продукції, ніж було ним затверджено. Такі дії не можуть залишитися без наслідків, тому ми застосували до компанії санкції», – заявив директор з управління ризиками та комплаєнс Держоператора тилу Дмитро Бігунець,.

ДОТ також збільшив усім постачальникам штрафи за аналогічні порушення - з 20% до 100% від вартості продукції.

До речі, «Трейд Граніт Інвест» уже виконав частину угоди і отримав за це 525 млн грн. Ця ж фірма постачатиме продукти військовим частинам, розташованим у Львівській області – відповідну угоду на понад 600 млн грн ДОТ уклав через два дні після публікації розслідування NGL.media. Державний оператор тилу пояснив це тим, що обсяги в постачальника забирають лише в Донецькій області, бо немає законних підстав забирати обсяги в інших областях.

Загалом за рік співпраці з Міноборони «Трейд Граніт Інвест» отримала замовлень на постачання продуктів на загальну суму понад 8 млрд грн.