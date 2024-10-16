Почаївська міськрада разом із УПЦ МП оскаржують передачу монастиря державі

Почаївська міська рада та УПЦ МП вирішили оскаржити рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві.

Про це йдеться в ухвалі Західного апеляційного суду, пише "Укрінформ".

"Об`єднати в одне апеляційне провадження апеляційні скарги Почаївської міської ради та Почаївського Свято-Духівського монастиря Тернопільської єпархії Української православної церкви, подані на рішення Господарського суду Тернопільської області від 14.08.2024", — ідеться в документі.

Оскарження рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври розглядатимуть 31 жовтня.

24 травня Міністерство культури та інформаційної політики видало наказ про утворення комісії з перевірки стану збереження державного майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

Комісія Мінкульту провела перевірку збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, де виявили низку порушень.