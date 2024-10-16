МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, поранені 23 (оновлено)
Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, поранені 23 (оновлено)
Кожен 5-й діяч культури, що виїжджає за кордон за дозволом від Мінкульта, не повертається, – Микола Точицький
Кожен 5-й діяч культури, що виїжджає за кордон за дозволом від Мінкульта, не повертається, – Микола Точицький
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаСуспільствоЖиття

Почаївська міськрада разом із УПЦ МП оскаржують передачу монастиря державі

Апеляційну скаргу розглядатимуть 31 жовтня.

Почаївська міськрада разом із УПЦ МП оскаржують передачу монастиря державі
Почаївська Успенська лавра
Фото: Вікіпедія

Почаївська міська рада та УПЦ МП вирішили оскаржити рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві.

Про це йдеться в ухвалі Західного апеляційного суду, пише "Укрінформ".

"Об`єднати в одне апеляційне провадження апеляційні скарги Почаївської міської ради та Почаївського Свято-Духівського монастиря Тернопільської єпархії Української православної церкви, подані на рішення Господарського суду Тернопільської області від 14.08.2024", — ідеться в документі.

Оскарження рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври розглядатимуть 31 жовтня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies