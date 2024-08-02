УПЦ МП продовжує незаконне будівництво на території Почаївської лаври

Одразу після проведеної комісією Міністерства культури та інформаційної політики перевірки монастир УПЦ МП в Свято-Успенській Почаївській лаврі продовжив самовільне будівництво.

Про це в коментарі Укрінформу розповів один із членів комісії, директор Кременецько-Почаївського заповідника Василь Ільчишин.

Директор заповідника розповів, що як тільки комісія завершила перевірку, вони (УПЦ МП, — ред) знову затіяли будівництво не лише в охоронній зоні, а вв середині самої пам’ятки.

"Вони самовільно втрутилися в конструкцію пам’ятки, між Успенським собором і келіями. Знищили близько 300 квадратних метрів історичної площі. Почали будувати ангар між келіями та Успенським собором з боку печерних храмів... зруйнували археологічний культурний шар. Втрутилися і в археологію, і в архітектуру, в мури, врізалися в стіну келій, пошкодили її", — заявив Ільчишин.

За словами директора, такі дії преставників УПЦ МП є порушенням умов договору та пам'яткоохоронного законодавства, адже відбувається руйнування об’єкта культурної спадщини національного значення.

"Ми викликали поліцію, склали акт. Матеріали направили на Міністерство культури для реакції. 10 липня ми зупиняли будівництво", — додав Ільчишин.

24 травня Міністерство культури та інформаційної політики видало наказ про утворення комісії з перевірки стану збереження державного майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

Комісія Мінкульту провела перевірку збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, де виявили низку порушень.

У 2023 році у березні заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір про безоплатне користування майном з Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою. У серпні Господарський суд м. Києва визнав законним рішення заповідника про розірвання цього договору.

За період проведення перевірок, які робила комісія від Мінкульту, відбулися численні інциденти і сутички з прихильниками УМП (МП).