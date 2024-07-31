Заплутане літо 1980 року: “Киснева станція” Івана Тимченка

Кінокритик Ігор Кромф подивився “Кисневу станцію” в Києві і розповідає, чому це не зовсім байопік та як Тимченко знімав кіно про Джемілєва майже без головного героя в кадрі.

У рамках 15-го Одеського кінофестивалю відбулась національна прем’єра фільму Івана Тимченка “Киснева станція”. Стрічка розповідає про одне літо з життя дисидента та лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва . Вперше її показали минулої осені у Естонії на Талліннському фестивалі “Темні ночі”.

В основі фільму “Киснева станція” – реальний біографічний факт дисидента та лідера кримських татар Мустафи Джемілєва. У травні 1980-го року його вислали у селище Зирянка, що в Якутії – там він працював на кисневій станції, заправляв балони киснем. Саме в цей час до Джемілєва приїхала кримськотатарська дівчина Сафінар, яка стала його дружиною.

Однак фільм Тимченка – це не класичний байопік, а сюрреалістична притча з елементами магічного реалізму.

Фільм обрамлений перебуванням Джемілєва у метафізичному просторі. Спершу він, ще дитиною, спілкується з демоноподібним фокусником, який символізує радянську систему. У кінці стрічки зустрічається з тим самим демоноподібним чоловіком: вже у формі російського військового той дає Джемілєву квадратний камінь, який дисидент має котити вгору. Цим прийомом Тимченко окреслює сюжет: з дитинства Джемілєв повинний був боротися з радянської владою, яка оголосила його народ зрадником та вислала помирати в Центральну Азію. Пізніше, після років боротьби і омріяного повернення в Крим, йому знов, не наче Сізіфу, доведеться боротись з спадкоємцем СРСР – сучасною Росією, яка вкотре позбавляє його народ батьківщини та дому. При цьому режисер задається тим самим складним екзистенційним питаннями, що і французький філософ Альбер Камю у своєму есе “Міф про Сізіфа”: чи може бути щасливим Сізіф? І що таке щастя?

Фото: пресслужба фільму На зйомках з фільму 'Киснева станція'.

Метафора, звісно, прекрасна і зрозуміла – навіть попри те, що зафільмована вона наче екранізація радянської повісті-казки. Та всередині цього обрамлення натяки на сізіфову долю Мустафи Джемілєва розпорошені і розкидані так, що вловити зв’яний сюжет тут важко. Самому ж Джемілєву, якого грає Борис Орлов, місця у фільмі наведено не так щоб багато – можливо, десь третину.

Якщо слідкувати за оповіддю стрічки, можна зрозуміти, що центральний персонаж тут аж ніяк не Мустафа Джемілєв і взагалі не людина. Це сибірське селище Зирянка. Простір у фільмі живе власним життям, окремим від персонажів, які в ньому перебувають.

А колоритних персонажів і їх заплутаних сюжетних ліній тут удосталь. Є місцевий начальник, який живе просте сибірське життя. Є його донька, яка завідує місцевим краєзнавчим музеєм та має роман з одруженим колишнім кримінальником. Є цей самий колишній кримінальник, який працює з Джемілєвим на станції, полює на диких птахів та намагається якось балансувати між коханкою та дружиною. Є московський прокурор Шаландін, який приїздить в Зирянку, щоб помститися Джемілєву, якого не вдалось зламати під час голодування. Є мовчазний мандрівник, який сновигає між жителями Зирянки– і до кінця не зрозуміло, чи справді він існує. А ще є красуня Сафінар, яка мчить з Узбекистана в Зирянку – у неї з Джемілєвим епістолярний роман. В поїзді вона стикається з шумними комсомольцямиі та хмурими кадебешниками. Тож місця для скромного і тихого Джемілєва у фільмі зовсім мало: він, переважно, або пошепки щось говорить, або взагалі мовчки багатозначно закурює. Такого не дуже очікуєш від фільму, присвяченого біографії дисидента.

Фото: пресслужба фільму Кадр з фільму 'Киснева станція'.

Та натомість озброєному операторською роботою Томаса Стоковскі та мінорними темами композитора Джена Міяке режисерові вдається відтворити задушливу атмосферу брєжнівського застою. Нею наповнений кожен кадр фільму: холодно-вицвілі тони інтер'єрів, заставлених масивними меблями; шумний плацкарт, де майже фізично відчутна спітніла тіснота; роз’їдені іржею урбаністичні конструкції кисневої станції, що губиться серед зелених хвойних заростей та сірої гладі лісового озера; застиглі в смерті очі опудал з місцевого краєзнавчого музею… все це працює на відтворення атмосфери закинутого поселення в глибині великої радянської імперії.

Тимченко і його постійний сценарист Михайло Бриних намагаються створити з цього і так достатньо депресивного та кріпового місця щось на кшталт сибірського Твін Піксу з поетичними референсами в бік латиноамериканського магічного реалізму. Додаткове сюрреалістичне навантаження й без того сюжетно заплутаного фільму призводить до того, що зі складного поетичного кіно “Киснева станція” перетворюється на великий хаос. У ньому режисер намагається дати раду усім персонажам, звести докупи детективну, романтичну та містичну лінії, та ще й не забувати про місію стрічки: розказати філософську притчу про життя реальної людини.

Фото: poff.ee Кадр з фільму Івана Тимченка 'Киснева Станція'

Усе це Тимченко як-не-як доводить до кінця. Він показує щасливого Джемілєва – адже життя його складається з любові та дрібниць, які дають силу вести боротьбу. Встановлює примарну справедливість у детективній лінії та врешті пояснює, що саме у фільмі було містикою. Однак нестримна хаотичність та сюжетна нагромадженість перемагають: “Киснева станція” виглядає не як впевнене в собі поетичне кіно для фестивалів, а як шкільний оркестр, що грав урізнобій, та врешті у фіналі зумів синхронізувати композицію та довести її до логічного кінця.

Фото: poff.ee Кадр з фільму Івана Тимченка 'Киснева Станція'