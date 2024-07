Букерівська премія оголосила довгий список номінантів на премію 2024 року

Букерівська премія оголосила довгий список творів, які претендують на нагороду цього року.

Про це повідомили на сайті премії.

До списку увійшло 13 книжок. Серед них три дебютні романи.

Повний список: Wild Houses («Дикі будинки») дебютанта Коліна Баррета; Headshot («Постріл в голову») Ріти Буллвінкель; James («Джеймс») Персіваля Еверетта; Orbital («Орбітальний») Саманти Гарві; Creation Lake («Озеро створення») Рейчел Кушнер; My Friends («Мої друзі») Хішама Матара; This Strange Eventful History («Ця дивна історія, багата на події») Клер Мессуд; Held («Утримано») Енн Майклз; Wandering Stars («Мандрівні зірки») Томмі Оранжа; Enlightenment («Просвітництво») Сари Перрі; Playground («Дитячий майданчик») Річарда Паверса; The Safekeep («Охоронець») Яель ван дер Вуден; Stone Yard Devotional («Кам’яний двір») Шарлотти Вуд.

Книги для довгого списку обирали зі 156 книжок, які були опубліковані з 1 жовтня 2023 року по 2024 рік.

16 вересня в Лондоні оголосять короткий список номінантів, до нього увійдуть шість книг.

Переможця Букерівської премії 2024 року оголосять 12 листопада.

Букерівська премія присуджується за романи, написані англійською мовою.