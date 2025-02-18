Український інститут книги назвав 50 видань, які найчастіше купують за програмою єКнига (оновлено)

Загалом українці подали понад 100 тисяч заявок за програмою єКнига.

Український інститут книги зібрав 50 видань, які найчастіше купують за програмою єКнига.

Як зазначив глава Мінцифри Михайло Федоров, до топ-10 увійшли:

Коллін Гувер. «Покинь, якщо кохаєш...», книга 1 «Так ніхто не кохав: Антологія української поезії про кохання» «Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана» Х.Д. Карлтон. «Гра в кота і мишу. Книга І. Переслідування Аделіни» Тейлор Дженкінс Рід. «Сім чоловіків Евелін Г’юґо» Тіллі Коул. «Тисяча пам’ятних поцілунків» Бріанна Вест. «Переломний рік. 365 днів, щоб стати людиною, якою ви справді хочете бути» Джим Ловлесс. «Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш» Коллін Гувер. «Залишся, якщо кохаєш...», книга 2 Пенелопа Дуглас. «Панк 57»

Загалом українці подали понад 100 тисяч заявок про єКнигу на суму близько 91 млн грн.

“Якщо вам також 18 років – оформлюйте єКнигу в Дії та отримуйте 908 гривень від держави на купівлю літератури”, – закликав міністр.

Водночас директорка Українського інституту книги Олександра Коваль повідомила, що всього за січень було придбано понад 90 000 книжок на загальну суму 41,8 млн грн.

Також Олександра Коваль опублікувала список із 50 видань, які за програмою єКнига купували найчастіше в січні.

Вона зазначилоа, що серед книжок українського авторства до топ-10 потрапило 2 видання: “Так ніхто не кохав: Антологія української поезії про кохання” і “Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана”.