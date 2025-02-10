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З початку роботи Армія+ застосунком скористалися 660 тисяч військовослужбовців

Зокрема, користувачі подали 150 тис. рапортів, що мають юридичну силу паперових.

З початку роботи Армія+ застосунком скористалися 660 тисяч військовослужбовців
З початку роботи Армія+ застосунком скористалися 660 тисяч військовослужбовців
Фото: Пресслужба Міноборони

За 6 місяців роботи застосунку Армія+ ним скористалися 660 тис. військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“У серпні ми почали шлях до амбітної мети. До екосистеми, де в центрі саме військовий, а навантаження у вигляді паперів чи побутових питань знімає Армія+. Вважаю, що за ці пів року ми наблизилися до цього. Але попереду ще чимало роботи”, — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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За цей період у застосунку Армія+ з’явилися:

  • електронні рапорти 17 типів, які можна подати за кілька хвилин (користувачі подали 150 тис. рапортів, що мають юридичну силу паперових)
  • опитування (проведено 9 опитувань, у яких отримали понад 130 тис. відповідей)
  • навчання, де можна отримати нові навички або вдосконалити наявні (запустили 6 курсів, які почали проходити 43 тис. військових.)
  • зміна місця служби ( 24 тис. військових подали рапорти, з них 15 тис. повністю погоджені)
  • повернення із СЗЧ (близько 60% охочих служити далі подали рапорт в Армія+ і зараз повертаються чи вже повністю поновились на службі в нових частинах)
  • національна програма підтримки Плюси ( пропозиціями від партнерів скористалися 100 000 разів. Завдяки цьому військовим вдалося заощадити понад 6 млн гривень)

В Міноборони запевнили, що цього року в Армія+ планується масштабувати звіт про ураження, запровадити рапорт на отримання винагороди за знищену техніку, запустити сервіс психологічної підтримки та запровадити переведення між ЗСУ та НГУ.

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