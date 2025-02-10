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Армія РФ завдала удару по багатоповерхівці в Херсоні. Є постраждала

Ворог атакував центральну частину міста.

Армія РФ завдала удару по багатоповерхівці в Херсоні. Є постраждала
Фото: скріншот

10 лютого російська армія атакувала центральну частину Херсона, пошкоджень зазнав багатоповерховий будинок.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 16:20 російська армія з артилерії вдарила по центральній частині Херсона. "Прилетіло" у багатоповерхівку, через що пошкоджено квартири, а також припарковані поруч автівки", — ідеться у повідомленні. 

Внаслідок обстрілу 59-річна жінка дістала вибухову травму та контузію. Бригада "швидкої" доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості.

Армія РФ атакувала з безпілотника 79-річного мешканця Антонівки Херсонської громади. Також у Херсоні внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю школи в Дніпровському районі.

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