Армія РФ завдала удару по багатоповерхівці в Херсоні. Є постраждала

10 лютого російська армія атакувала центральну частину Херсона, пошкоджень зазнав багатоповерховий будинок.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 16:20 російська армія з артилерії вдарила по центральній частині Херсона. "Прилетіло" у багатоповерхівку, через що пошкоджено квартири, а також припарковані поруч автівки", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу 59-річна жінка дістала вибухову травму та контузію. Бригада "швидкої" доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості.

Армія РФ атакувала з безпілотника 79-річного мешканця Антонівки Херсонської громади. Також у Херсоні внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю школи в Дніпровському районі.