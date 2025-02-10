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Засоби РЕБ, фортифікації та артилерія: бійці ГУР показали роботу по окупантах за тиждень

Українські розвідники ліквідували понад 40 російських військових.

Засоби РЕБ, фортифікації та артилерія: бійці ГУР показали роботу по окупантах за тиждень

Воїни ГУР на фронті знищили десятки одиниць ворожої техніки та понад 40 російських солдатів за тиждень.

Про це інформує пресслужба ГУР МО. Упродовж минулого тижня спецпризначенці на фронті знищили та уразили 46 ворожих транспортних засобів, 3 броньовані машини, 4 артилерійські системи і 4 засоби РЕБ російських окупантів.  Також бійці ГУР знищили 8 ударних та 4 розвідувальних БпЛА противника. Загалом пошкоджено і знищено понад 70 інженерно-фортифікаційних споруд ворога.  Безповоротні та санітарні втрати загарбників серед особового складу склали 42 окупанти. 

  • Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 850 490 солдатів та понад 10 000 танків. 
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