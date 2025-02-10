Засоби РЕБ, фортифікації та артилерія: бійці ГУР показали роботу по окупантах за тиждень

Воїни ГУР на фронті знищили десятки одиниць ворожої техніки та понад 40 російських солдатів за тиждень.

Про це інформує пресслужба ГУР МО. Упродовж минулого тижня спецпризначенці на фронті знищили та уразили 46 ворожих транспортних засобів, 3 броньовані машини, 4 артилерійські системи і 4 засоби РЕБ російських окупантів. Також бійці ГУР знищили 8 ударних та 4 розвідувальних БпЛА противника. Загалом пошкоджено і знищено понад 70 інженерно-фортифікаційних споруд ворога. Безповоротні та санітарні втрати загарбників серед особового складу склали 42 окупанти.