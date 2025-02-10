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У передмісті Херсона російський дрон скинув вибухівку на цивільного

79-річного чоловіка госпіталізували з множинними травмами.

У передмісті Херсона російський дрон скинув вибухівку на цивільного
Фото: Google Maps

Армія РФ атакувала з безпілотника 79-річного мешканця Антонівки Херсонської громади.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 11:30 російські війська атакували з БпЛА жителя Антонівки. Через ворожий удар 79-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та плеча", —  ідеться у повідомленні. 

Потерпілого госпіталізували.

  • У Херсоні внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю школи в Дніпровському районі. Окрім будівлі, на території школи постраждали 6 дерев і зруйновано 10 м паркану. У 35 вікнах вибито скло.
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