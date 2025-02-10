У передмісті Херсона російський дрон скинув вибухівку на цивільного

Армія РФ атакувала з безпілотника 79-річного мешканця Антонівки Херсонської громади.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Близько 11:30 російські війська атакували з БпЛА жителя Антонівки. Через ворожий удар 79-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та плеча", — ідеться у повідомленні.
Потерпілого госпіталізували.
- У Херсоні внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю школи в Дніпровському районі. Окрім будівлі, на території школи постраждали 6 дерев і зруйновано 10 м паркану. У 35 вікнах вибито скло.