У передмісті Херсона російський дрон скинув вибухівку на цивільного

Армія РФ атакувала з безпілотника 79-річного мешканця Антонівки Херсонської громади.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 11:30 російські війська атакували з БпЛА жителя Антонівки. Через ворожий удар 79-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та плеча", — ідеться у повідомленні.

Потерпілого госпіталізували.