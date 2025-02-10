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На Харківщині судитимуть ексберкутівця, який разом з дружиною "зливали" ФСБ інформацію про Сили оборони

Обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі. 

На Харківщині судитимуть ексберкутівця, який разом з дружиною "зливали" ФСБ інформацію про Сили оборони
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області судитимуть ексберкутівця та його дружину, які передавали російським спецслужбам інформацію про Сили оборони України. Їм загрожує довічне.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

"Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 53-річного чоловіка та його 54-річної дружини за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, придбання, носіння та зберігання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, ексспівробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут" разом із дружиною співпрацювали з російською спецслужбою. Зрадники збирали дані про місця розташування українських військових у Харкові. 

Всю інформацію обвинувачені відправляли куратору через "Telegram". У подальшому ворог використовував ці дані для планування ударів по особовому складу українських оборонців та військової техніки.

Крім того, подружжя на виконання завдання куратора облаштувало сховище з бойовими гранатами в лісозмузі на околиці Харкова. Це було необхідно для підтримки ворожих ДРГ у разі їхнього прориву до обласного центру.

Правохоронці викрили та затримали подружжя зрадників. Чоловік і жінка чекають на суд під вартою. Обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі. 

  • Мешканцю Слов’янська Донецької області, який здавав ворогу адреси проживання і лікування українських військових, повідомили про підозру у державній зраді.
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