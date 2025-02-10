Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ

Один з фігурантів намагається покинути Україну, правоохоронці вживають заходів щодо його розшуку.

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос повідомив, що жоден із фігурантів у справі земельних махінацій в Києві не вийшов під заставу як альтернативу арешту.

Про це він розповів на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Немає інформації щодо внесення застав. Всі вони під вартою", - сказав Кривонос.

Він також зазначив, що в цій справі повідомлено 10 підозр, сімох фігурантів затримано.

Водночас, Кривонос також повідомив, що один з фігурантів справи намагається покинути територію України, тому правоохоронці вживають заходів для його затримання.

"Операція "Чисте місто"… Вживаємо заходів щодо розшуку особи... Намагається покинути територію України", - сказав він.

На запитання, чи йдеться про організатора схеми ексдепутата Київської міської ради Дениса Комарницького, Кривонос сказав: "За нашою інформацією, так. Він тут і намагається залишити територію України".