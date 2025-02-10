Польща і Україна. Оборонне зближення
Польща і Україна. Оборонне зближення
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Україну на Євробаченні буде представляти гурт Ziferblat
Україну на Євробаченні буде представляти гурт Ziferblat
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію
The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни
Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни
ГоловнаСуспільствоЖиття

Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ

Один з фігурантів намагається покинути Україну, правоохоронці вживають заходів щодо його розшуку.

Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Семен Кривонос
Фото: Олександр Ратушняк

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос повідомив, що жоден із фігурантів у справі земельних махінацій в Києві не вийшов під заставу як альтернативу арешту.

Про це він розповів на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Немає інформації щодо внесення застав. Всі вони під вартою", - сказав Кривонос.

Він також зазначив, що в цій справі повідомлено 10 підозр, сімох фігурантів затримано.

Водночас, Кривонос також повідомив, що один з фігурантів справи намагається покинути територію України, тому правоохоронці вживають заходів для його затримання. 

"Операція "Чисте місто"… Вживаємо заходів щодо розшуку особи... Намагається покинути територію України", - сказав він. 

На запитання, чи йдеться про організатора схеми ексдепутата Київської міської ради Дениса Комарницького, Кривонос сказав: "За нашою інформацією, так. Він тут і намагається залишити територію України".

  • 6 лютого повідомлялося, що НАБУ і САП провели масштабну операцію "Чисте місто", в результаті якої було викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з колишнім депутатом Київської міської ради.
  • У НАБУ розповіли, що схема полягала у пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Потім до міськради подавали заяви про надання їм права власності на ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. 
  • Депутати міськради та посадовці КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості. 
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies