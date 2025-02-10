Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос повідомив, що жоден із фігурантів у справі земельних махінацій в Києві не вийшов під заставу як альтернативу арешту.
Про це він розповів на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".
"Немає інформації щодо внесення застав. Всі вони під вартою", - сказав Кривонос.
Він також зазначив, що в цій справі повідомлено 10 підозр, сімох фігурантів затримано.
Водночас, Кривонос також повідомив, що один з фігурантів справи намагається покинути територію України, тому правоохоронці вживають заходів для його затримання.
"Операція "Чисте місто"… Вживаємо заходів щодо розшуку особи... Намагається покинути територію України", - сказав він.
На запитання, чи йдеться про організатора схеми ексдепутата Київської міської ради Дениса Комарницького, Кривонос сказав: "За нашою інформацією, так. Він тут і намагається залишити територію України".
- 6 лютого повідомлялося, що НАБУ і САП провели масштабну операцію "Чисте місто", в результаті якої було викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з колишнім депутатом Київської міської ради.
- У НАБУ розповіли, що схема полягала у пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Потім до міськради подавали заяви про надання їм права власності на ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.
- Депутати міськради та посадовці КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості.