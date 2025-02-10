Польща і Україна. Оборонне зближення
Польща і Україна. Оборонне зближення
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни
Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни
The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію
The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Україну на Євробаченні буде представляти гурт Ziferblat
Україну на Євробаченні буде представляти гурт Ziferblat
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
ГоловнаПраво

У Києві затримали україно-грузинську банду "домушників", які видавали себе за бійців Інтернаціонального легіону

Шістьом членам банди повідомили про підозру. 

У Києві затримали україно-грузинську банду "домушників", які видавали себе за бійців Інтернаціонального легіону
Затримані члени банди
Фото: Київська міська прокуратура

У Києві затримали україно-грузинську банду «домушників», члени якої видавали себе за бійців Інтернаціонального легіону.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомлено про підозру шістьом особам, серед яких громадяни України та Грузії, які займалися крадіжками з квартир (ч. 4 ст. 185 КК України)", – йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури. 

Члени групи обирали квартири заможних людей в центрі столиці, тривалий час проводили спостереження за будинком, а згодом, коли вдома нікого не було, деактивували сигналізацію та відчиняли двері помешкання. Зловмисники навіть встановлювали власну камеру відеоспостереження в під’їзді будинку. За такою схемою обікрали квартиру на вулиці Круглоуніверситетській, викравши дорогі годинники, ювелірні прикраси та документи на земельну ділянку.

У Києві затримали україно-грузинську банду «домушників»
Фото: Київська міська прокуратура
У Києві затримали україно-грузинську банду «домушників»

Для пересування містом підозрювані використовували номери, які належать іншим автомобілям, обклеювали машини символікою ЗСУ, одягали військову форму та при перевірці документів представлялися військовослужбовцями Інтернаціонального легіону. При цьому члени групи мали фальшиві документи з вигаданими анкетними даними.

Під час 19 обшуків у фігурантів вилучили ювелірні вироби, понад два десятки мобільних телефонів, банківські картки, трекери, камери спостереження, автомобільні номери, військову форму.

У Києві домушники видавали себе за військових
Фото: Київська міська прокуратура
У Києві домушники видавали себе за військових
Вилучені докази під час обшуків
Фото: Київська міська прокуратура
Вилучені докази під час обшуків

Чотирьох учасників групи затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозри. Ще двом учасникам групи повідомлено про підозру заочно. Їх буде оголошено в розшук.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді до дванадцяти років увʼязнення з конфіскацією майна.

У прокуратурі зазначили, що організатор групи вже неодноразово відбував покарання за розбійні напади на приватні будинки. Двоє учасників групи перебувають в міжнародному розшуку за фактами квартирних крадіжок у Німеччині, ще один член групи у розшуку за вчинення умисного вбивства в РФ.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies