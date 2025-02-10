У Києві затримали україно-грузинську банду «домушників», члени якої видавали себе за бійців Інтернаціонального легіону.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомлено про підозру шістьом особам, серед яких громадяни України та Грузії, які займалися крадіжками з квартир (ч. 4 ст. 185 КК України)", – йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Члени групи обирали квартири заможних людей в центрі столиці, тривалий час проводили спостереження за будинком, а згодом, коли вдома нікого не було, деактивували сигналізацію та відчиняли двері помешкання. Зловмисники навіть встановлювали власну камеру відеоспостереження в під’їзді будинку. За такою схемою обікрали квартиру на вулиці Круглоуніверситетській, викравши дорогі годинники, ювелірні прикраси та документи на земельну ділянку.

Фото: Київська міська прокуратура У Києві затримали україно-грузинську банду «домушників»

Для пересування містом підозрювані використовували номери, які належать іншим автомобілям, обклеювали машини символікою ЗСУ, одягали військову форму та при перевірці документів представлялися військовослужбовцями Інтернаціонального легіону. При цьому члени групи мали фальшиві документи з вигаданими анкетними даними.

Під час 19 обшуків у фігурантів вилучили ювелірні вироби, понад два десятки мобільних телефонів, банківські картки, трекери, камери спостереження, автомобільні номери, військову форму.

Фото: Київська міська прокуратура У Києві домушники видавали себе за військових

Фото: Київська міська прокуратура Вилучені докази під час обшуків

Чотирьох учасників групи затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозри. Ще двом учасникам групи повідомлено про підозру заочно. Їх буде оголошено в розшук.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді до дванадцяти років увʼязнення з конфіскацією майна.

У прокуратурі зазначили, що організатор групи вже неодноразово відбував покарання за розбійні напади на приватні будинки. Двоє учасників групи перебувають в міжнародному розшуку за фактами квартирних крадіжок у Німеччині, ще один член групи у розшуку за вчинення умисного вбивства в РФ.