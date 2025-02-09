​Київводоканал: тарифи на холодну воду не підвищували, невідповідності у нарахуваннях за січень виникли через технічний збій

Споживачам радять не здійснювати платіжних операцій, поки проблему не буде виправлено.

У Києві не підвищували тарифи на холодну воду. Невідповідності у нарахуваннях за січень виникли через технічний збій з обробкою інформації у платіжних системах.

Про це повідомила пресслужба Київводоканалу.

"Сьогодні у соцмережах та Telegram-каналах почала з'являтись інформація про те, що Київводоканал ніби-то підняв тарифи на послуги водопостачання та водовідведення у 4 рази. Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності! Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, щ невідповідності у нарахуваннях виникли через технічний збій з обробкою інформації у платіжних системах. У білінговій системі Київводоканалу нарахування відображаються вірно.

Споживачам радять не здійснювати платіжних операцій, поки проблему не буде виправлено.

Минулого року повідомлялося, що влада столиці збирається реформувати Київводоканал.