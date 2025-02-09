Головне за ніч та ранок неділі, 9 лютого: понад 130 боєзіткнень, півтори сотні ворожих БпЛА

Нічна повітряна атака, 133 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, восьмигодинна тривога на Рівненщині.

У ніч на 9 лютого РФ атакувала безпілотниками Рівненську область. Повітряна тривога тривала найдовше з початку вторгнення РФ в Україну — майже 8 годин.

Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль відзначив, що Рівненщина зазнала масованої повітряної атаки ворога – найдовшої з початку повномасштабного вторгнення. У результаті бойової роботи Сили ППО знищили 6 ворожих цілей. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.

Наразі на місці збиття працюють відповідні служби.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 133 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмові і наступальні дії агресора в районах Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Новоолександрівка, Андріївка, Дачне, Калинове, Водяне Друге, Зелене Поле, Новоторецьк, Лисівка, Покровськ, Удачне, Надіївка, Преображенка та Шевченко.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак позицій наших військ, зусилля концентрували поблизу Костянтинополя.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 28 атак російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1460 російських солдатів, 11 ворожих танків та понад 20 артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували близько 849 320 солдатів ЗС РФ.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 9 лютого Сили оборони збили 70 російських безпілотників, ще 74 безпілотників локаційно втрачені.

Противник атакував 151-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, — ідеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 70-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

74 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.

Президент США Дональд Трамп розповів у коментарі газеті New York Post, що провів телефонну розмову з Путіним щодо врегулювання війни РФ проти України. Водночас Трамп не уточнив, коли саме відбулася розмова.

За словами Трампа, російського диктатора начебто "справді турбують" вбивства на полі бою.

"Я сподіваюся, що це буде швидко (завершення війни, - ред.). Щодня гинуть люди. Ця війна в Україні дуже погана. Я хочу покласти цьому край", – наголосив він.

Офіційно про телефонну розмову не повідомлялося.

Подробиці – в новині.

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