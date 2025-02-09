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На Харківщині російські війська зруйнували адмінбудівлю та резервуар для зерна

Без постраждалих.

На Харківщині російські війська зруйнували адмінбудівлю та резервуар для зерна
Харківщина після російського обстрілу 26 вересня 2024 року

За минулу добу російські військові завдали ударів по кількох населених пунктах Харківської області, застосовуючи артилерію та безпілотники.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Увечері 8 лютого російська армія обстріляла село Водяне Краснокутської громади Богодухівського району. Внаслідок атаки зруйнована адміністративна будівля, вибиті вікна.

У Великому Бурлуку Куп’янського району ворожий безпілотник влучив у резервуар для зберігання зерна, який був порожнім.

У Куп’янську і селі Осинове ворог бив дронами-камікадзе. Внаслідок атаки безпілотника типу "Молнія" у Куп’янську пошкоджено автомобіль.

На щастя, постраждалих унаслідок обстрілів немає.

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