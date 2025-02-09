Сили оборони уночі збили 70 "шахедів", ще 74 — локаційно втрачені

У ніч на 9 лютого Сили оборони збили 70 російських безпілотників, ще 74 безпілотників локаційно втрачені.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 9 лютого 2025 року (із 19.30 8 лютого) противник атакував 151-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ", — ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 70-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Фото: повітряні сили

74 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені. Два БпЛА — в повітрі, бойова робота триває!

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.