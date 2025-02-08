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Головне за суботу, 8 лютого: 125 боєзіткнень, контрнаступ на Курщині, збиття ворожого штурмовика Су-25

Бойові дії на Донеччині, 125 бойових зіткнень, ворожі обстріли, нацвідбір на Євробачення-2025. Яким запам’ятається 1081-й день повномасштабної війни.

Головне за суботу, 8 лютого: 125 боєзіткнень, контрнаступ на Курщині, збиття ворожого штурмовика Су-25
зеленський Володимир Зеленський і голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне
Фото: Офіс президента

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 8 лютого відбулося 125 боїв.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 52 рази намагалися прорвати нашу оборону.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 27 атак російських загарбників, станом на 22:00 ще один бій тривав.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 8 лютого – в новині.

Військовослужбовці 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу збили російський штурмовик Су-25 та підбили гелікоптер на Торецькому напрямку.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі бригади. Як повідомили пізніше, воїни 28-ї ОМБр знищили російський Су-25 та, ймовірно, пошкодили ворожий гелікоптер на околицях Торецька. Удару із ПЗРК "Ігла" завдав зведений зенітно-ракетний підрозділ 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО.

Подробиці – в новині.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters заявив, що ЗСУ здійснили контрнаступ і просунулися на Курському напрямку на 2,5 км.

"Усе, що зробила Курська операція, ми зможемо гідно оцінити тільки, напевно, після закінчення війни, аналізуючи ті чи інші військові, політичні, військово-політичні кроки", — ідеться у повідомленні.

Глава держави додав, що операція на Курщині — це один із превентивних кроків: "І саме там, у цьому регіоні, відбулися превентивні дії наших військових: вони почали курський наступ. Їхнім завданням було зірвати окупацію наших міст. І зробили успішні кроки наші бригади. Красиво зробили все. Було дуже небезпечно", — додав президент.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне, який здійснив свій перший закордонний візит на цій посаді саме в Україну, передає Офіс президента.

Зеленський і Джузеппе Каво Драгоне обговорили продовження військової допомоги від держав – членів Альянсу та прямі інвестиції у вітчизняне виробництво далекобійних дронів за данською моделлю. На одному з підприємств ОПК вони ознайомилися з виробничими потужностями й характеристиками української далекобійної зброї та поспілкувалися з людьми, які там працюють.

“Рівень вітчизняного виробництва під час війни дуже високий”, – зазначив Зеленський.

Упродовж дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранений.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Шосткинська, Середино-Будська, Хутір-Михайлівська, Свеська громади.

Сьогодні, 8 лютого, українці обирають переможця національного відбору на Євробачення. За право представляти Україну на пісенному конкурсі у Швейцарії змагаються 10 учасників, повідомив міністр цифрових трансформації Михайло Федоров та "Суспільне".

Переможця Нацвідбору та представника України на "Євробаченні 2025" визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

Глядацьке голосування відбувалося в мобільному застосунку "Дія" та за допомогою СМС.

Докладніше – в новині. 

Як щойно стало відомо, переміг гурт Ziferblat - відкриття минулорічного нацвідбору.  

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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