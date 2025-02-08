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Зеленський ознайомив голову Військового комітету НАТО з виробництвом української далекобійної зброї

Серед основних тем зустрічі – підготовка до наступного засідання у форматі «Рамштайн» та оборонні потреби України.

Зеленський ознайомив голову Військового комітету НАТО з виробництвом української далекобійної зброї
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне, який здійснив свій перший закордонний візит на цій посаді саме в Україну, передає Офіс президента. 

Серед основних тем зустрічі – підготовка до наступного засідання у форматі «Рамштайн» та оборонні потреби нашої держави. 

Президент зазначив, що одним із головних пріоритетів України є виконання домовленостей Вашингтонського саміту НАТО щодо посилення української ППО. Російський диктатор не хоче закінчення війни, і лише сильні позиції України та тиск на Росію можуть примусити державу-агресорку до встановлення справедливого й тривалого миру.

Окрема увага – операційному запуску місії NSATU «Безпекова допомога і навчання для України». За словами Володимира Зеленського, Україна розраховує на конкретні результати її роботи, зокрема на посилення координації в наданні військової допомоги.

Голова Військового комітету НАТО запевнив, що Північноатлантичний альянс налаштований виконати всі свої зобовʼязання, адже вважає Україну невід’ємною частиною трансатлантичної оборонної архітектури.

“Послання, яке я хотів би передати не лише вам, але й усім, полягає в тому, що НАТО на вашому боці. Ми рішуче налаштовані виконувати всі наші зобов’язання й захищати всі цінності та принципи, які ми поділяємо”, – додав він.

Крім того, Зеленський і Джузеппе Каво Драгоне обговорили продовження військової допомоги від держав – членів Альянсу та прямі інвестиції у вітчизняне виробництво далекобійних дронів за данською моделлю. На одному з підприємств ОПК вони ознайомилися з виробничими потужностями й характеристиками української далекобійної зброї та поспілкувалися з людьми, які там працюють.

 

“Рівень вітчизняного виробництва під час війни дуже високий”, – зазначив Зеленський.

 

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