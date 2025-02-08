Завтра плюсова температура буде на заході та півдні України

Синоптики прогнозують завтра Україні хмарну з проясненнями погоду, без опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На дорогах північних, східних та більшості центральних областей місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу; вдень 1-6° морозу, у західних та південних областях від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.

Температура у Київській області вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 7-9° морозу, вдень 3-5° морозу.