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ЗМІ: болгарська поліція “заблокувала порятунок” підлітків-мігрантів, які замерзли на кордоні

У звіті правозахисних груп стверджується, що прикордонна поліція відмовилася рятувати хлопців і заблокувала спроби активістів врятувати їх.

ЗМІ: болгарська поліція “заблокувала порятунок” підлітків-мігрантів, які замерзли на кордоні
Фото: No Name Kitchen & Collettivo Rotte Balcaniche

Владу Болгарії звинуватили в ігноруванні викликів екстреної допомоги та перешкоджанні спробам порятунку трьох єгипетських підлітків, які загинули у період морозів біля болгарсько-турецького кордону наприкінці грудня.

Про це пише The Guardian.

Дві гуманітарні організації зібрали докази, які містять фотографії, свідчення та геолокації. В організаціях зазначають, що докази демонструють нездатність влади врятувати хлопчиків, які кликали на допомогу, коли заблукали в лісах Бургаса у південно-східній Болгарії.

Організації No Name Kitchen (NNK) і Collettivo Rotte Balcaniche (CRB) кажуть, що їхній звіт Frozen Lives розкриває ширшу картину жорстокості щодо мігрантів на кордонах Європи.

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У NNK і CRB зазначають, що вранці 27 грудня 2024 року їх вперше сповістили про дзвінки на гарячу лінію екстреної допомоги благодійних організацій щодо трьох підлітків, які є “під безпосереднім ризиком смерті” і передавали GPS-локації дітей.

Потім активісти кілька разів дзвонили на офіційну екстрену службу 112 і намагалися самі додзвонитися до хлопців. Болгарська прикордонна поліція нібито перешкоджала спробам організації порятунку, хоча їй показали відео з одним хлопчиком у снігу.

Хлопців, яких пізніше ідентифікували як 17-річного Ахмеда Самру, 16-річного Ахмеда Елаудана та 15-річного Сейфаллу Ельбельтагі, пізніше знайшли мертвими, а в Ахмеда Самри виявили “відбитки собачих лап і сліди черевиків навколо тіла”. У звіті йдеться: “прикордонна поліція вже знайшла його, можливо, ще живого чи мертвого, але вирішила залишити його там на холоді”.

У звіті також докладно описуються систематичні переслідування рятувальних груп організацій в умовах різкого похолодання у грудні, а також вандалізм щодо однієї з їх машин, яку їм довелося кинути через прикордонників. Пізніше авто знайшли з розбитими вікнами та забитими у двигун шурупами, щоб вивести його з ладу.

  • Кордон Болгарії з Туреччиною є частим пунктом перетину для шукачів притулку у Європі. В останні роки тут часто фіксували порушення прав людини, включно зі звинуваченнями у незаконному висиланні мігрантів до Туреччини. Це заборонена територія ‒ скеляста та горбиста, з морозними зимовими температурами та сильними вітрами.
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